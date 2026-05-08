Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu: Bu akşam televizyonda!

Recep İvedik 6 oyuncuları ve hikayesi, Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden biri olan yapımın televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla yeniden gündem oldu. Şahan Gökbakar'ın ikonik karakteriyle Kenya bozkırlarına uzanan bu serüven, izleyicilere kahkaha dolu anlar vadediyor. Recep İvedik 6 oyuncuları kadrosunda yer alan isimler ve filmin çekim detayları merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 16:37
Türk komedi dünyasının fenomen karakteri, bu kez rotayı Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya çeviriyor. Serinin altıncı halkasında izleyiciyi alışılmışın dışında bir coğrafya ve kültürel çatışmaların merkezinde geçen absürt bir hikaye bekliyor.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.

Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam
Somer Karvan - Tur rehberi Ersin
Muhammed Ali Dönmez - Nurullah'ın yeğeni
Mbaye Dieng - Songa
Chidi Benjamin John - Nahu Şef
Lorraine Kadye - Zouya
Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Şef
Eray Sel - Host

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör