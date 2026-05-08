Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu: Bu akşam televizyonda!

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.