REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI | Diyanet’e göre Regaip Kandili’nde hangi dualar okunur?

Bununla birlikte, Şaban ve Ramazan ayından önce gelen Receb ayı, manevi bir iklimin yaklaşması sebebiyle Müslümanlar için bir şükür ve sevinç kaynağıdır. Nitekim Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Receb ayı girdiğinde, 'Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' diye dua etmiştir.

Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde Regaib Gecesi'ne ait özel bir namazdan veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Fakat Hak dostları bu geceyi ihyâ edebilmek için bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır.