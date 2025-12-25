REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI | Diyanet’e göre Regaip Kandili’nde hangi dualar okunur?

REGAİB KANDİLİ DUASI
Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bîkarâr ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Yanıltma bizi Hakk'a yönelt, Neş'eni duyur hakikati öğret Allah'ım.
** Sen, bizleri kendine hakkıyla kul eyle. Rasulullah (s.a.s) Efendimize layık bir ümmet eyle,
Allah'ım! Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, sünnetiyle yolumuzu aydınlatmayı, evrensel mesajlarıyla hayatımızı anlamlandırmayı bize, neslimize ve bütün insanlığa nasip eyle.
Allah'ım! bizi, çocuklarımıza, nesillerimize ve çevremize iyi ve güzel bir örnek eyle. Cümlemize güzel ahlaklı, hayırlı nesiller yetiştirmeyi de nasip eyle. Evlatlarımızı anne-babalarına, vatanı-milletine, din ve diyanetine tüm insanlığa hayırlı birer nefer eyle.
Allah'ım! Gecesiyle, gündüzüyle her anı kıymetli olan ömrünü, gafletle geçiren kardeşlerimizin kalplerini aydınlat, alkolün, uyuşturucunun, kumarın batağına düşmüş olanları kurtar Ya Rabbi! Nefislerine mağlup olarak maddi ve manevi zarar ve ziyana uğramış olan bütün kardeşlerimize nedamet hissi içinde tövbe ve istiğfarlar nasip eyle.
**Ya Rabbi! Bizleri, asaleti, iffeti, sadakati ve hak uğruna fedakârlığı kuşananlardan eyle!
Ya Rabbi! Bizlere izzetli ve şerefli bir ömür yaşamayı, huzuruna temiz bir kalp ile gelmeyi nasip eyle! Sana iman etmenin huzurunu, kul olmanın onurunu tattır bize,
Ya İlahi!
Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız.