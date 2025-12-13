Trend Galeri Trend Yaşam Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili tarihi

Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili tarihi

Üç ayların habercisi olan bu Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte, İslam dünyasında tarih bilgisine yönelik arayışlar hız kazandı. Yılın son kandili olma özelliğini taşıyan bu özel gece, 2025 yılında Aralık ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimiyle birlikte söz konusu gecenin hangi güne denk geldiği de netlik kazandı. Peki, Regaip Kandili ne zaman ve hangi tarihte eda edilecek?

Giriş Tarihi: 13.12.2025 21:47
Yılın son günlerine girilirken, 2025'in son kandili olan Regaip Kandili'nin tarihi yeniden gündeme taşındı. Recep ayının başlamasıyla birlikte ilk cuma gecesi idrak edilen bu müstesna gece, İslam dünyasında manevi bir coşkuyla karşılanacak. Peki, 2025 Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılına ait dini günler takvimiyle birlikte Regaip Kandili'nin tarihi netlik kazandı. Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen ve yılın son kandili olan bu mübarek gece, 2025 takviminde aralık ayına denk geliyor.

Yapılan açıklamaya göre Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu özel günde milyonlarca Müslüman ibadet ve dualarla kandil gecesini ihya edecek.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, diğer kandil gecelerinden bazı yönleriyle ayrılır. Bu mübarek gecenin hem Recep ayı içerisinde yer alması hem de cuma gecesine denk gelmesi, ona ayrı bir anlam kazandırır. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayında, Regaip ve Miraç Kandili olmak üzere iki önemli kandilin bulunması da bu ayın manevî değerini artırır. Bu özel zamanlar, insanın kendini sorgulaması, hatalarını gözden geçirmesi ve manevî yenilenme yaşaması açısından büyük bir fırsat olarak görülür.

Kavram olarak "Regaip", halk arasında kandil olarak adlandırılan mübarek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlarca kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edilir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve lütfunun bolca tecelli ettiğine inanılır; bu nedenle ibadet ve dualarla değerlendirilmesi tavsiye edilir.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )