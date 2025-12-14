Regaip Kandili tarihi 2025: Yılın son kandili olan Regaip Kandili ne zaman,hangi tarihte?

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, diğer kandil gecelerinden bazı yönleriyle ayrılır. Bu mübarek gecenin hem Recep ayı içerisinde yer alması hem de cuma gecesine denk gelmesi, ona ayrı bir anlam kazandırır. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayında, Regaip ve Miraç Kandili olmak üzere iki önemli kandilin bulunması da bu ayın manevî değerini artırır. Bu özel zamanlar, insanın kendini sorgulaması, hatalarını gözden geçirmesi ve manevî yenilenme yaşaması açısından büyük bir fırsat olarak görülür.