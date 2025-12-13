REGAİP KANDİLİ TARİHİ: Diyanet İşleri takvimi ile Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )
20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )
2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )
10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )