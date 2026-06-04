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Reha Muhtar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü gazeteci Reha Muhtar vefat etti

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından izlenirken.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Reha Muhtar'ın son durumuna ilişkin ayrıntılar ve "Reha Muhtar öldü mü, neden öldü, hastalığı ne?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 06:29
Reha Muhtar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü gazeteci Reha Muhtar vefat etti

Uzun yıllar televizyon ekranlarının tanınan yüzleri arasında yer alan gazeteci ve sunucu Reha Muhtar'ın vefat haberi gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Muhtar'ın hayatını kaybettiği yönündeki gelişmelerin ardından gözler Muhtar'ın hayatı ve kariyerine çevrildi.

Reha Muhtar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü gazeteci Reha Muhtar vefat etti

REHA MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Reha Muhtar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü gazeteci Reha Muhtar vefat etti

REHA MUHTAR'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.

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Reha Muhtar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü gazeteci Reha Muhtar vefat etti

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü olup, kökeni Irak Türkmenleri'ne dayanmaktadır. Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu İstanbul ve Ankara arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.

Reha Muhtar'ın medya kariyeri 1980'li yıllarda başladı ve pek çok farklı görev üstlendi:

1983-1985: Muhabir

1985-1993: "Ateş Hattı" programı yapımcısı

1993-1994: "Ateş Hattı" benzeri program

1996-2002: Ana Haber Sunucusu ve Haber Genel Yayın Yönetmeni

2002-2003: Haber sunuculuğu

2004-2006: Akademi Türkiye jüri üyeliği

2007: "Çapraz Ateş" programı

2009: "Çok Farklı" programı

2009-2011: "Son Kale" ve benzeri tartışma programları

Ayrıca birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör