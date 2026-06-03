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Reha Muhtar öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci Reha Muhtar'dan sevenlerini üzen haber!
Reha Muhtar öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci Reha Muhtar'dan sevenlerini üzen haber!
Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından izlenirken.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Reha Muhtar'ın son durumuna ilişkin ayrıntılar ve "Reha Muhtar öldü mü, neden öldü, hastalığı ne?" sorularının yanıtları merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 09:34