Reha Muhtar öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci Reha Muhtar’dan sevenlerini üzen haber!

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü olup, kökeni Irak Türkmenleri'ne dayanmaktadır. Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu İstanbul ve Ankara arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.

Reha Muhtar'ın medya kariyeri 1980'li yıllarda başladı ve pek çok farklı görev üstlendi:

1983-1985: Muhabir

1985-1993: "Ateş Hattı" programı yapımcısı

1993-1994: "Ateş Hattı" benzeri program

1996-2002: Ana Haber Sunucusu ve Haber Genel Yayın Yönetmeni

2002-2003: Haber sunuculuğu

2004-2006: Akademi Türkiye jüri üyeliği

2007: "Çapraz Ateş" programı

2009: "Çok Farklı" programı

2009-2011: "Son Kale" ve benzeri tartışma programları

Ayrıca birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.