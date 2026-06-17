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Renkler sandığınızdan daha güçlü: Peki zihnimizi nasıl etkiliyorlar?

Bir odaya girdiğinizde kendinizi aniden huzurlu ya da gergin hissettiğiniz oldu mu? Bunun nedeni sadece ortamın tasarımı değil, kullanılan renkler de olabilir. Bilim insanları uzun yıllardır renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırıyor ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Bazı renkler iştahı artırırken bazıları sakinleştiriyor, bazıları ise dikkat çekerek kararlarımızı etkileyebiliyor. İşte günlük hayatımızda sandığımızdan çok daha büyük bir role sahip olan renklerin gizemli dünyası...

Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:15