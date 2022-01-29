Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!
Optik illüzyonlar ilgi çekicidir ve internette yeni akımlara neden olabiliyorlar. Geçmişte bunun örneğini birçok kez görmüştük. Yakın tarihte bir dağın tepesinde atların resmi oldukça konuşulmuştu. Bu resim bir kere daha gündeme geldi. Kaç tane at olduğu konusu ressamla, bir grup bilim insan arasında tartışmaya neden oldu. Peki resimde gerçekten kaç tane var? Siz kaçını görüyorsunuz?
Giriş Tarihi: 29.01.2022 15:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 13:26