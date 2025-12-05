RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE DUALARI 2025: En yeni, dualı ve hadisli, kısa- uzun Cuma mesajları, sözleri

Cuma günü, Müslümanların bir araya gelerek namaz kılıp dualar ettiği, manevi huzurun en yoğun yaşandığı mübarek bir gündür. Bu anlamlı günde gönderilen bir mesaj, edilen bir dua, kardeşlik bağlarını pekiştirir ve ruhlara ferahlık verir. Siz de bu önemli günde sevdiklerinize özgün ve içten Cuma mesajları göndererek onların kalplerine dokunabilirsiniz. İşte özenle seçilmiş, en yeni ve duygu yüklü, dualı Cuma mesajları 5 Aralık 2025: