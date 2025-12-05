Trend Galeri Trend Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE DUALARI 2025: En yeni, dualı ve hadisli, kısa- uzun Cuma mesajları, sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE DUALARI 2025: En yeni, dualı ve hadisli, kısa- uzun Cuma mesajları, sözleri

Müslümanlar için haftanın en kutsal ve mübarek günü olan Cuma geldi. Bu özel günde sevdiklerimizle manevi duygularımızı paylaşmak, dualarla ve güzel sözlerle onların gönlünü almak büyük önem taşıyor. En yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizin Cuma gününü tebrik edebilir, manevi bağınızı güçlendirebilirsiniz. İşte kalpten çıkan, birbirinden güzel Cuma mesajları ve duaları 2025.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 06:38
Cuma günü, Müslümanların bir araya gelerek namaz kılıp dualar ettiği, manevi huzurun en yoğun yaşandığı mübarek bir gündür. Bu anlamlı günde gönderilen bir mesaj, edilen bir dua, kardeşlik bağlarını pekiştirir ve ruhlara ferahlık verir. Siz de bu önemli günde sevdiklerinize özgün ve içten Cuma mesajları göndererek onların kalplerine dokunabilirsiniz. İşte özenle seçilmiş, en yeni ve duygu yüklü, dualı Cuma mesajları 5 Aralık 2025:

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

"Gönlümüzden geçen her hayrın, bu mübarek Cuma gününün bereketiyle kabul olması dileğiyle. Hayırlı ve nurlu Cumalarınız olsun."

"Rabb'im, bugünün hürmetine kalbimizin yükünü hafifletsin, yolumuzu iman nuruyla aydınlatsın. Cuma'mız mübarek olsun."

"Duaların gökyüzüne en yakıştığı bu müstesna günde, tüm sıkıntıların bir seccade genişliğinde son bulmasını dilerim. Cuma'nız feyizli olsun."

"Haftanın yorgunluğunu üzerimizden atan, ruhumuza huzur veren bu Cuma'da, hanelerimize sağlık ve bereket dolsun. Cuma'nız mübarek olsun."

"İyiliklerin fidan olup kök saldığı, tövbelerin kabul kapısının açık olduğu bu günde, dualarınızda yer almak dileğiyle. Mübarek Cumalar."

"Ya Rabbi! Bize bu Cuma gününün feyzini ve bereketini nasip eyle. Dilimizden düşmeyen duamızın kabulüne vesile kıl. Cuma'nız mübarek olsun."

"Allah'ım, bizi rızana uygun yaşamaktan ayırma. Geçmişimize mağfiret, geleceğimize umut eyle. Cumanız hayırlara vesile olsun."

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Gözden akan bir damla yaş kadar saf, gönülden çıkan bir Fatiha kadar kabul olsun dualarınız. Cuma'nın rahmeti üzerinize olsun."

"Bugün; yüzümüzü kıbleye, kalbimizi Hakk'a çevirdiğimiz mübarek Cuma. Rabbim, tüm İslam âlemine huzur ve esenlik ihsan eylesin."

"Cuma'nın nuruyla aydınlanan kalplerimiz, Rabbimizin aşkıyla dolsun. Duanız kabul, amelleriniz makbul olsun. Hayırlı Cumalar."

"Yüreğinizden yükselen her niyazın, Rabbin katında makbul olduğu; sevgi, saygı ve huzurun daim olduğu bir Cuma dilerim."

