RESMİ GAZETE KARARLARI 23 OCAK | 3 İlin İl Emniyet Müdürü değişti! Hangi illerin emniyet müdürleri değişti?

23 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 3 ilin Emniyet Genel Müdürü değişirken, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan diğer düzenlemeler de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:20