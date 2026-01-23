Trend Galeri Trend Yaşam RESMİ GAZETE KARARLARI 23 OCAK | 3 İlin İl Emniyet Müdürü değişti! Hangi illerin emniyet müdürleri değişti?

23 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 3 ilin Emniyet Genel Müdürü değişirken, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan diğer düzenlemeler de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:20
Resmi Gazete'nin 23 Ocak tarihli sayısı önemli atama kararlarıyla yayımlandı. Emniyet teşkilatında yapılan değişiklikler kapsamında 3 ilin Emniyet Genel Müdürü görevden alınıp yeni isimler atanırken, "Bugün Resmi Gazete kararları neler?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

3 İLİN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değişti.

Karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/30)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği

–– Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri