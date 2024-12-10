RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 26 bin 673 personel alımı ile ilgili kararın 10 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları ile yayımlanıp yayımlanmadığı, kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Binlerce aday, başvuru süreci ve şartlarına dair detayları öğrenebilmek için gözlerini Resmi Gazete'ye çevirmiş durumda. Alım yapılacak kadroların branş dağılımı, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı ve adaylardan istenecek kriterlerin netleşmesi, yayımlanacak kılavuzla birlikte kesinlik kazanacak. Peki, 10 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları neler?