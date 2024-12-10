Trend Galeri Trend Yaşam RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 26 bin 673 personel alımı ile ilgili kararın 10 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları ile yayımlanıp yayımlanmadığı, kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Binlerce aday, başvuru süreci ve şartlarına dair detayları öğrenebilmek için gözlerini Resmi Gazete'ye çevirmiş durumda. Alım yapılacak kadroların branş dağılımı, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı ve adaylardan istenecek kriterlerin netleşmesi, yayımlanacak kılavuzla birlikte kesinlik kazanacak. Peki, 10 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları neler?

Giriş Tarihi: 10.12.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 06:53
RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kararıyla ilgili gelişmeler, Resmî Gazete üzerinden takip ediliyor. Binlerce adayın beklediği detaylar arasında başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar yer alıyor. Resmî Gazete'de yayımlanması beklenen kılavuz, alım sürecine ilişkin tüm detayları netleştirecek. İşte, 10 Aralık 2024 resmi Gazete kararları...

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/425)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/426)
–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2025 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/427)


RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Bu kapsamda, 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip istihdam edilecek. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri alınacak.

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

YÖNETMELİKLER
–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği
–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Eczacıları Birliği Disiplin Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2023/80, K: 2024/142 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/96, K: 2024/143 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/14, K: 2024/145 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/20, K: 2024/146 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/71, K: 2024/147 Sayılı Kararı

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