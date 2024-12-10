RESMİ GAZETE KARARLARI 10 ARALIK 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/425)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/426)

–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2025 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/427)





