Resmi Gazete’de yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu il il milletvekili sayılarını açıkladı! İşte nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı!

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle: