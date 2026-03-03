Trend
Resmi Gazete’de yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu il il milletvekili sayılarını açıkladı! İşte nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı!
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı. İşte il il milletvekili sayıları…
Giriş Tarihi: 03.03.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 08:49