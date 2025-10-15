Trend Galeri Trend Yaşam Reyting sonuçları 14 Ekim 2025 Salı belli oldu mu? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması takip ediliyor

Reyting sonuçları 14 Ekim 2025 listeleri total ve AB değerlendirmesiyle ele alınıyor. İzlenme oranlarının etkilediği programlardan dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gözleri Karadeniz, Mehmed Fetihler Sultanı, Bahar ve Kral Kaybederse gibi diziler en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar:

Giriş Tarihi: 15.10.2025 08:04
Reyting sonuçları 14 Ekim 2025 açıklandı mı merak konusu. Total ve AB listelerinde ayrı ayrı değerlendirilen dünün reytinglerinde ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar ve yarışmalar tek tek izleniyor. İşte, sıralamaya dair merak edilenler:

REYTİNG SONUÇLARI 14 EKİM 2025 AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ayrı ayrı listeleniyor. Dün akşam ekranlara gelen Gözleri Karadeniz, Mehmed Fetihler Sultanı, Bahar, Kral Kaybederse gibi dizilerin sıralamada hangi konumda yer aldığı merak konusu. 14 Ekim Çarşamba gününe ait sonuçlar henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

REYTİNG SIRALAMASI 7 EKİM 2025

TOTAL

1 GOZLERI KARADENIZ
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 ESRA EROL'DA

AB

KISKANMAK
MEHMED FETIHLER SULTANI
MASTERCHEF TURKIYE

