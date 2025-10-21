Trend Galeri Trend Yaşam Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB'de dünün reytingleri sorgulanıyor!

Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB'de dünün reytingleri sorgulanıyor!

Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 listeleri her hafta pazartesi günü ekranlara gelen yapımlarla sorgulanıyor. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları gibi diziler tablolarda yerini alıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelen programlar dünün reytinglerinde sorgulanıyor. Peki, reyting birincisi hangi yapım oldu?

Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 06:35
Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor!

Reyting sonuçları 21 Ekim 2025 Pazartesi günü yapımlarıyla araştırılıyor. Total ve AB listelerinde ayrı ayrı değerlendirilen diziler, yarışma programları, filmler, maçlar ve daha fazlası televizyon izleyicisinin takibinde. İşte, dünün reyting sıralamasına dair merak edilenler...

Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor!

REYTİNG SONUÇLARI 20 EKİM 2025 AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ayrı ayrı listeleniyor. Dün akşam ekranlara gelen Uzak Şehir, Cennetin Çocukları gibi dizilerin sıralamada hangi konumda yer aldığı merak konusu. 20 Ekim Pazartesi gününe ait sonuçlar henüz yayımlanmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor!

13 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL
1 UZAK SEHIR
2 UZAK SEHIR (OZET)
3 ESRA EROL'DA

Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor!

AB
1 UZAK SEHIR
2 UZAK SEHIR (OZET)
3 CENNETIN COCUKLARI

Reyting sonuçları 20 Ekim 2025 açıklandı mı? Uzak Şehir ve Cennetin Çocuklar... Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor!