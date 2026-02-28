Trend
Rıza Pehlevi'den ABD-İsrail saldırısına destek: 'İran'ı almalıyız' dedi! 'Sokak' çağrısı yaptı
İsrail-ABD İran'a yönelik beklenen saldırısını başlattı. 'Nükleer' bahanesini öne süren iki ülkenin Tahran'da bir rejim değişikliği planladığı da bilinirken, İran'da 1925-1941 arasında şah olarak görev yapan Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi'den ABD-İsrail saldırısına destek geldi. Pehlevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'ı geri almalıyız' diyerek; Trump'a mesaj gönderdi ve İran halkına 'sokak' çağrısı yaptı.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:09