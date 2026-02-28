Rıza Pehlevi’den ABD-İsrail saldırısına destek: ’İran’ı almalıyız’ dedi! ’Sokak’ çağrısı yaptı

Sizden şu an için evlerinizde kalmanızı, huzur ve güvenliğinizi korumanızı rica ediyorum. Teyakkuzda ve hazır olun; tam zamanı geldiğinde —ki bunu size kesin olarak bildireceğim— nihai eylem için sokaklara döneceğiz.

Mesajlarımı sosyal medya ve uydu kanalları üzerinden takip edin. İnternet ve uyduda kesinti yaşanırsa, radyo dalgaları aracılığıyla sizinle iletişimde olacağım.

Nihai zafere çok yakınız. En kısa sürede yanınızda olmayı, İran'ı birlikte geri almayı ve yeniden inşa etmeyi diliyorum.