Trend Galeri Trend Yaşam RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize'de okul var mı?

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize'de okul var mı?

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini artırırken, öğrenci ve velilerin gözü 2 Ocak 2026 Cuma gününe çevrildi. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından haftanın son okul gününde Rize'de okullar tatil mi sorusu, yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası gündemin ilk sırasına yerleşti. Rize Valiliği son dakika açıklaması takip edilirken özellikle taşımalı eğitim ve köy yollarındaki son durum değerlendiriliyor. İşte merkez ve ilçelerindeki eğitim öğretim durumuna dair son bilgiler.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 06:30
RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize’de okul var mı?

Rize genelinde sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte yüksek rakımlı köyler ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. 2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'de yarın kar tatili var mı araştırmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz için yaptığı "yoğun kar ve fırtına" uyarıları, valilik ve kaymakamlıkların teyakküze geçmesine neden oldu. Peki, Rize'de okullar tatil mi?

RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize’de okul var mı?

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize’de okul var mı?

RİZE HAVA DURUMU

RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize’de okul var mı?
RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ Valilik açıkladı! 2 Ocak 2026 Rize’de okul var mı?