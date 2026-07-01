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Rizeliler sır gibi saklıyordu! Türkiye'nin %99'unun bilmediği lezzet: "35 yıldır aralıksız yiyorum"
Rizeliler sır gibi saklıyordu! Türkiye'nin %99'unun bilmediği lezzet: "35 yıldır aralıksız yiyorum"
Duyanların "Böyle yemek mi olur?" diyerek önce burun kıvırdığı ancak sadece tek bir çatal aldıktan sonra müptelası olduğu Rize'nin o gizli lezzeti ezberleri altüst ediyor! Tuzlu ve tatlının aynı tabakta akılalmaz bir şekilde buluştuğu bu şoke edici Karadeniz efsanesi, bugüne kadar yediğiniz tüm yemekleri size unutturacak. 35 yıldır tadanların asla vazgeçemediği o meşhur tabağın sırrını öğrenince gözlerinize inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:36