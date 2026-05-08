Trend Galeri Trend Yaşam Robin Hood filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında!

Robin Hood filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında!

Taron Egerton ve Jamie Foxx'un başrollerini paylaştığı 2018 yapımı Robin Hood, klasik efsaneyi modern bir aksiyon estetiğiyle yeniden yorumluyor. Sinema dünyasında geniş yankı uyandıran yapım, Nottingham'ın karanlık sokaklarında geçen bir intikam hikayesini merkezine alıyor. Haçlı Seferleri sonrası değişen bir kahramanın doğuşuna tanıklık edeceğiniz bu film, görsel efektleriyle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 15:52
Robin Hood filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında!

Yönetmenliğini Otto Bathurst'un üstlendiği yapım, alışılagelmiş yeşil taytlı okçu imajını yıkarak izleyiciye daha sert bir atmosfer sunuyor. Orta Çağ dokusunu korurken günümüzün savaş dinamiklerini yansıtan koreografileriyle fark yaratan film, adaletsizliğe karşı başkaldırının dijital çağdaki yansıması niteliğinde.

Robin Hood filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında!

ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU

Filmde, Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır.

Robin Hood filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında!

Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır.

Robin Hood filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında!

ROBIN HOOD OYUNCULARI

Taron Egerton
Jamie Foxx
Ben Mendelsohn
Eve Hewson
Jamie Dornan

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör