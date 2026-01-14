Trend Galeri Trend Yaşam Rojin Kabaiş'in babası Bakan Yılmaz Tunç ile görüştü: Yakında her şey çözülecek

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakanlıkta bir araya geldi. Yapılan görüşemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunana Baba Kabaiş, "Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi. Avukat İrem İlhan ise "dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik" ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:44
Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ailesi ve avukatı İrem İlhan ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

EN YAKIN ZAMANDA HER ŞEY ÇÖZÜLECEK

Bir saati aşkın süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kabaiş, "Adalet Bakanımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

"DOSYANIN CİNSEL SALDIRI BAĞLAMINDA GENİŞLETİLMESİNİ TAPLET ETTİK"

Avukat İrem İlhan ise görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, "Taleplerimizi ilettik. DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik"

"Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacaklarını bakanımız bize iletti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz" dedi.

CEP TELEFONU İSPANYA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlanmıştı.

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edilmişti.