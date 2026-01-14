Rojin Kabaiş'in babası Bakan Yılmaz Tunç ile görüştü: Yakında her şey çözülecek
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakanlıkta bir araya geldi. Yapılan görüşemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunana Baba Kabaiş, "Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi. Avukat İrem İlhan ise "dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:44