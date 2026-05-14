Trend Galeri Trend Yaşam Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Rojin Kabaiş'in cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Rojin'in telefonuyla ilgili Çin'den bazı bilgiler talep edildiği belirtildi. Baz istasyonu analizi yapmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği ifade edildi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.05.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 23:22
Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolmuş, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya'da açılamayan Rojin'in cep telefonunun Çin'e gönderilmesi amacıyla resmi işlemlerinin başladığını açıklamıştı.

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

Açıklamanın ardından yeni bir gelişme yalandı.

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

ÇİN'DEN BAZI BİLGİLER TALEP EDİLDİ

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili olarak yeni gelişme yaşandığına dikkat çekerek, "Telefonun ispanya'da açılamaması üzerine, ailenin avukatları tarafından bir talep yapıldı. Bu talep, telefonun üretici firmasıyla iletişime geçilerek orada açılıp açılamayacağının netleştirilmesi yönündeydi. İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi, bu bilgiler kendilerine iletildi ve telefonun bu bilgiler doğrultusunda analiz için talep edilip edilmeyeceği konusunu bekliyoruz" dedi.

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

ÖZEL EKİP VAN'A GELİYOR

Baro Başkanı Sinan Özaraz, naz istasyonu analizi yapmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği ve bu heyetin çalışmalarını yürütmek üzere önümüzdeki hafta Van'a geleceğini söyledi.

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

BAKAN GÜRLEK TALİMAT VERMİŞTİ

Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydederek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan varsa bakılacağını ifade etmişti.

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

"SONUNA KADAR ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Bakan Gürlek şöyle konuşmuştu:

Rojin Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili yeni gelişme: Özel ekip Rojin için Van’a geliyor! Bakan Gürlek açıklamıştı...

"Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

Kendi eşinin de Vanlı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, aileyle yakından ilgilenerek, devletin yapabileceği ne varsa yerine getirileceğini vurgulamıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör