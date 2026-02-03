Trend
Galeri
Trend Yaşam
RSV mi buhar makinesi mi? 18 aylık bebek kalp kriziyle hayattan koptu: Uzman isim uyardı! " O hataya dikkat!"
RSV mi buhar makinesi mi? 18 aylık bebek kalp kriziyle hayattan koptu: Uzman isim uyardı! " O hataya dikkat!"
İngiltere'de RSV virüsü kapan 18 aylık Connie'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, gözleri evlerde sıkça kullanılan 'hava makinelerine' ve basit sanılan bu virüsün tehlikelerine çevirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülengül Altun, masum sanılan buhar tedavisinin yanlış uygulandığında nasıl ölümcül bir 'mukus tıkacına' yol açtığını anlatarak aileleri uyardı.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 14:45