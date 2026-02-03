RSV mi buhar makinesi mi? 18 aylık bebek kalp kriziyle hayattan koptu: Uzman isim uyardı! " O hataya dikkat!"

"LARİNGOMALAZİ" (YUMUŞAK GIRTLAK) OLAN ÇOCUKLARA DİKKAT!

Hayatını kaybeden Connie'nin "Laringomalazi" (yumuşak gırtlak dokusu) rahatsızlığı olduğu biliniyordu. Dr. Altun, bu yapısal soruna sahip bebeklerin RSV karşısında çok daha savunmasız olduğunu belirtiyor: "Laringomalazi, bebeklerin gırtlak kıkırdaklarının doğumdan itibaren gevşek olması durumudur. Bu bebekler nefes alırken gırtlak bölgesinde çökme yaşar ve gürültülü nefes alırlar. Bu bebeklerde RSV gibi bronşları etkileyen enfeksiyonlar çok daha ağır geçer. Bu hastaların evde değil, mutlaka yatırılarak tedavi edilmesi gerekir."