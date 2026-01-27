Trend Galeri Trend Yaşam Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek'ten Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire...

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek'ten Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire...

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. Şüphelilerden iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu, iddianamede yer alan ek ifadesinde, Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır'a adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinden sonra 10 milyon lira verdiğini söyledi. Ayvazoğlu ayrıca, Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır için kendisinden daire istediğini belirterek, "Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:30
Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak'la suçlanan şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu'nun 10 Aralık 2025 tarihli ek ifadesine de yer verildi.

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

BAŞARIR'A DAİRE HEDİYE ETMEK İSTEDİ

Ayvazoğlu ifadesinde; Muhittin Böcek'in kendisine, belediye başkan adaylığı sürecinde Ali Mahir Başarır ile görüştüğünü, adaylık için destek verdiğini, bu nedenle Başarır'a bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek, bir daire talep ettiğini anlattı.

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

ADAYLIĞINI DESTEKLEYEN BAŞARIR'A 10 MİLYON TL VE DAİRE...

Ayvazoğlu ifadesinde, "Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı.

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi.

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

"DAİREYİ KİMDEN ALDIĞINI SÖYLEMEDİ"

Bu paranın kaynağını bilmiyorum. Ben bu daire satışını yapmayınca başka bir kişiden daire alıp, Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti. Bu daireyi kimden aldığını, kimin adına tescil edildiği ile ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

Ancak kendisinin söyleminden dolayı aldığını biliyorum" dedi.

Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...