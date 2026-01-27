Rüşvet iddianamesinde iş adamından bomba ifade! Muhittin Böcek’ten Ali Mahir Başarır’a 10 milyon TL ve daire...

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. Şüphelilerden iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu, iddianamede yer alan ek ifadesinde, Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır'a adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinden sonra 10 milyon lira verdiğini söyledi. Ayvazoğlu ayrıca, Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır için kendisinden daire istediğini belirterek, "Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti." dedi.