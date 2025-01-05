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Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti

Rusya Ukrayna savaşı yeni gelişmelere sahne oluyor. Uzun süredir cephede ilerleme kaydeden Rus ordusu, bugün beklenmedik bir müdahaleyle karşılaştı. Kiev yönetimi karşı taarruza geçtiklerini ve Moskova'yı şaşırttıklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 05.01.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:23
Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti

Rusya Ukrayna savaşında Moskova taarruz gerçekleştirirken, Kiev ise savunmada duruyordu. Ancak yakın zamanda, Kiev'in yeni hamlesi bölgedeki çatışmaların seyrini değiştirdi.

Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti

UKRAYNA'DAN KARŞI TAARRUZ ADIMI

Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiklerini duyurdu.

Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti

"SALDIRI RUSYA İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini bildirdi.

Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti

RUSYA HAREKATIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı da karşı taarruzu doğruladı. Bakanlık, Rus birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi.

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