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Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti
Rusya Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetlendi: Kiev karşı taarruza geçti! Sürpriz saldırı Moskova’yı şoke etti
Rusya Ukrayna savaşı yeni gelişmelere sahne oluyor. Uzun süredir cephede ilerleme kaydeden Rus ordusu, bugün beklenmedik bir müdahaleyle karşılaştı. Kiev yönetimi karşı taarruza geçtiklerini ve Moskova'yı şaşırttıklarını bildirdi.
Giriş Tarihi: 05.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:23