Rüya Gibi 1. bölümüyle yayında: "Aydan'dan ders niteliğinde sözler!" Show TV Rüya Gibi ilk bölüm izle
Show TV'nin beklenen yeni dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanacak olan Rüya Gibi 1. bölüm, kuaför Aydan'ın (Seda Bakan) hayatını tamamen değiştirecek, gizemli patron Emir'le (Uğur Güneş) tanışma anına sahne olacak. İşte Rüya Gibi ilk bölüm izle seçenekleri ve dizinin başlangıç detayları:
Giriş Tarihi: 03.12.2025 06:26