Rüya Gibi 1. bölümüyle yayında: "Aydan'dan ders niteliğinde sözler!" Show TV Rüya Gibi ilk bölüm izle

Show TV'nin beklenen yeni dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanacak olan Rüya Gibi 1. bölüm, kuaför Aydan'ın (Seda Bakan) hayatını tamamen değiştirecek, gizemli patron Emir'le (Uğur Güneş) tanışma anına sahne olacak. İşte Rüya Gibi ilk bölüm izle seçenekleri ve dizinin başlangıç detayları:

Giriş Tarihi: 03.12.2025 06:26
Başrollerini Seda Bakan ile Uğur Güneş'in paylaştığı Rüya Gibi, izleyiciyi İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks bir güzellik imparatorluğunun tehlikeli dünyasına taşıyor. Aşk, ihtiras ve büyük sırların iç içe geçtiği bu hikaye, Salı akşamları yayımlanmaya başlayacak. Rüya Gibi 1. bölüm izle seçeneği gündemde.

RÜYA GİBİ 1. BÖLÜM İZLE

Show TV ile Rüya Gibi dizisinin ilk bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/ruya-gibi/3048

RÜYA GİBİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya Gibi'nin 1. Bölümünde; Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür.

Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır.

Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

