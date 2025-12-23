Trend
Saadettin Saran 'Çok fazla misafir ağırlarız, büyük davetler veririz' demişti… İşte herkesin konuştuğu o villa
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi. Saran ifadesinde 'Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır.' demişti...
Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:54