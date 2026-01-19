Trend Galeri Trend Yaşam SABİHA GÖKÇEN İPTAL OLAN UÇUŞLAR: 19 Ocak iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte sefer sorgulama!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri yeniden gündeme geldi. İstanbul'da pazar günü başlayan kar yağışının ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı bazı seferler için iptal kararları alındı.AJet, 18–19 Ocak tarihleri arasında planlanan bazı uçuşların gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından yurt içi ve yurt dışı seyahati olan yolcular, iptal edilen seferleri havayollarının resmi internet siteleri üzerinden sorgulamaya başladı.Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? Güncel iptal listesine AJet ve THY'nin sorgulama ekranlarından ulaşılabiliyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:36
18–19 Ocak tarihlerinde iptal edilen uçak seferleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle gündeme geldi. İç ve dış hat yolcuları, uçuşlarında iptal olup olmadığını araştırıyor. Olumsuz hava koşullarına karşı önlem alan havayolu firmaları, bazı seferlerin yapılmayacağını açıkladı.AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin kararı doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 uçuşun 18–19 Ocak'ta iptal edildiğini duyurdu.İşte sefer sorgulama!

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet Havayolları, pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.