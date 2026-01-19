Trend Galeri Trend Yaşam SABİHA GÖKÇEN İPTAL OLAN UÇUŞLAR: 19 Ocak iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte sefer sorgulama!

SABİHA GÖKÇEN İPTAL OLAN UÇUŞLAR: 19 Ocak iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte sefer sorgulama!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri yeniden gündeme geldi. İstanbul'da pazar günü başlayan kar yağışının ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı bazı seferler için iptal kararları alındı.AJet, 18–19 Ocak tarihleri arasında planlanan bazı uçuşların gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından yurt içi ve yurt dışı seyahati olan yolcular, iptal edilen seferleri havayollarının resmi internet siteleri üzerinden sorgulamaya başladı.Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? Güncel iptal listesine AJet ve THY'nin sorgulama ekranlarından ulaşılabiliyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:36