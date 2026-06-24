Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın "Yanlışlıkla" yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Peki, koruyucu kıyafetleriniz olmadan o odaya girip sadece bu nesneye baksaydınız ne olurdu?

1. Dakika: Vücudunuza giren devasa radyasyon ilk olarak sinir sisteminizi vurur. Şiddetli baş dönmesi, göz kararması ve kusma hissi başlar.

3. Dakika: Derinizde gözle görülür yanıklar oluşmaya başlar. Hücreleriniz kelimenin tam anlamıyla mikroskobik düzeyde parçalanıyordur.

5. Dakika: Artık çok geç. Ölümcül dozu aldınız. O odadan koşarak çıksanız ve dünyanın en iyi hastanesine götürülseniz bile yapacak hiçbir şey yoktur. Sadece 48 saat içinde iç organlarınız iflas eder ve hayatınızı kaybedersiniz.