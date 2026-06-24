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Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın "Yanlışlıkla" yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Bir silah olarak tasarlanmadı, ancak tarihin en ölümcül nesnelerinden birine dönüştü. Onun sizi öldürmesi için dokunmanıza gerek yok. Ukrayna'da terk edilmiş bir bodrum katında duran bu cisme 5 dakika boyunca bakmanız, birkaç gün içinde acılar içinde ölmenize neden oluyor.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:21
Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Tarihler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde, Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Çekirdek patladığında içerideki ısı o kadar akıl almaz bir seviyeye ulaştı ki; nükleer yakıt (uranyum), kontrol çubukları, çelik, kum ve beton eriyerek birbirine karıştı.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Corium adı verilen bu radyoaktif lav, reaktörün zeminini eriterek binanın alt katlarına, karanlık koridorlara doğru adeta cehennemden gelen bir şelale gibi aktı.

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Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Soğuyup katılaştığında ise yüzeyi buruşuk, devasa siyah bir kütleye dönüştü. Şekli sebebiyle bilim insanları ona o ürkütücü ismi verdi: Fil Ayağı.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Dakika Dakika "Ölüm" Geri Sayımı

Fil Ayağı, 1986 yılının sonlarında o karanlık koridorda ilk keşfedildiğinde yaydığı radyasyon saatte 10.000 Röntgen gibi akıl almaz bir seviyedeydi. Bu rakam, bir insanın ömrü boyunca maruz kalabileceği maksimum güvenli dozun milyonlarca katıdır.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Peki, koruyucu kıyafetleriniz olmadan o odaya girip sadece bu nesneye baksaydınız ne olurdu?

1. Dakika: Vücudunuza giren devasa radyasyon ilk olarak sinir sisteminizi vurur. Şiddetli baş dönmesi, göz kararması ve kusma hissi başlar.

3. Dakika: Derinizde gözle görülür yanıklar oluşmaya başlar. Hücreleriniz kelimenin tam anlamıyla mikroskobik düzeyde parçalanıyordur.

5. Dakika: Artık çok geç. Ölümcül dozu aldınız. O odadan koşarak çıksanız ve dünyanın en iyi hastanesine götürülseniz bile yapacak hiçbir şey yoktur. Sadece 48 saat içinde iç organlarınız iflas eder ve hayatınızı kaybedersiniz.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Madem Bu Kadar Ölümcül, Fotoğrafları Nasıl Çekildi?

Bilim insanları bu kütleyi incelemek için odaya uzaktan kumandalı robotlar ve kameralar gönderdiler. Ancak radyasyon o kadar yoğundu ki, robotların elektronik beyinleri anında yandı ve kameraların içindeki filmler eridi.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

Bunun üzerine odaya aynalar yerleştirildi ve köşeden, saniyeler süren kör atışlarla fotoğraflar çekildi. İnternette gördüğünüz o meşhur, kumlu ve bulanık "Fil Ayağı" fotoğraflarının kalitesiz olmasının sebebi kameranın kötülüğü değildir. O fotoğraflardaki "kumlanma", radyasyon parçacıklarının doğrudan fotoğraf makinesinin merceğine ve filmine mermi gibi çarpmasının yarattığı hasardır.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi

İnanılmaz Bir Hayatta Kalma Hikayesi: İşin en tuhaf yanı, bu fotoğraflardan bazılarında kütlenin yanında bir insanın silüeti görünür. Bu kişi, odaya defalarca saniyelerle girip çıkan ve ölçümler yapan Artur Korneyev adlı bir radyasyon uzmanıdır. Korneyev, aldığı ağır hasarlara ve geçirdiği hastalıklara rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kalmış ve olayın üzerinden on yıllar geçmesine rağmen yaşamaya devam etmiştir.

Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın Yanlışlıkla yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi