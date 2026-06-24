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Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın "Yanlışlıkla" yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi
Sadece 5 dakika bakmak kesin ölüm demek: İnsanlığın "Yanlışlıkla" yarattığı dünyanın en tehlikeli nesnesi
Bir silah olarak tasarlanmadı, ancak tarihin en ölümcül nesnelerinden birine dönüştü. Onun sizi öldürmesi için dokunmanıza gerek yok. Ukrayna'da terk edilmiş bir bodrum katında duran bu cisme 5 dakika boyunca bakmanız, birkaç gün içinde acılar içinde ölmenize neden oluyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:21