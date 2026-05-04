Trend Galeri Trend Yaşam Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

Dünya üzerinde binlerce yıldır hayranlık uyandıran, insan elinden çıkmış öyle yapılar var ki; bazılarının sırrı hala çözülemedi! 2007'de seçilen "Yeni 7 Harika"yı herkes biliyor, peki ya binlerce yıl öncesinin asıl listesi? Aralarında Türkiye'den de iki dev yapının bulunduğu o listeden günümüze sadece bir tanesi ulaşabildi. İşte ölmeden önce görülmesi gereken, tarihin akışını değiştiren o muazzam yapılar...

Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 12:03
Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

İnsanlık tarihi boyunca inşa edilen bazı yapılar, yalnızca mimari başarılarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları gizem ve hikayelerle de öne çıkıyor. Dünyanın 7 harikası, hem antik çağda hem de modern dönemde insanların hayranlıkla baktığı eserlerden oluşuyor. Özellikle antik dünyanın 7 harikası, binlerce yıl öncesinin mühendislik ve sanat anlayışını gözler önüne sererken, bu yapıların büyük kısmının günümüze ulaşamaması ise ayrı bir merak konusu yaratıyor.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

İŞTE MODERN DÜNYANIN 7 HARİKASI;

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

ÇİN SEDDİ (ÇİN)

21 bin kilometrelik uzaydan görülebilen bu savunma hattı, insan azminin en büyük kanıtı.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

PETRA ANTİK KENTİ (ÜRDÜN)

Kızıl kumtaşlarına devasa bir titizlikle oyulmuş, gizemli atmosferiyle büyüleyen antik şehir.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

KOLEZYUM (İTALYA)

Roma'nın kalbinde yükselen, binlerce yıllık hikayeleriyle tarihin en büyük amfitiyatrosu.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

CHİCHEN ITZA PİRAMİDİ (MEKSİKA)

Maya medeniyetinin astronomi ve mimarideki dehasını yansıtan ikonik basamaklı piramit.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

MACHU PİCCHU (PERU)

And Dağları'nın zirvesinde bulutların arasında saklanan, İnka İmparatorluğu'nun kayıp şehri.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

TAC MAHAL (HİNDİSTAN)

Şah Cihan'ın eşi için yaptırdığı, beyaz mermerden süzülen dünyanın en zarif aşk anıtı.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

KURTARICI İSA HEYKELİ (BREZİLYA)

Rio de Janeiro'nun tepesinden şehri selamlayan, modern dünyanın en sembolik dev heykeli.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

İŞTE ANTİK DÜNYANIN 7 HARİKASI;

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

KEOPS PİRAMİDİ (MISIR)

Listede yer alan ve binlerce yıla meydan okuyarak günümüze kadar ulaşabilen tek eser.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ (IRAK)

Çölün ortasında yükselen kat kat bahçeleriyle antik dünyanın en egzotik efsanesi.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

ZEUS HEYKELİ (YUNANİSTAN)

Antik Olimpiyatlar için yapılan, altın ve fildişi kaplamalı devasa tanrı heykeli.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

RODOS HEYKELİ (YUNANİSTAN)

Rodos Limanı girişinde yükselen ve antik denizcileri selamlayan devasa bronz anıt.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

İSKENDERİYE FENERİ (MISIR)

Denizciler için inşa edilen, antik mühendisliğin ve ışığın en büyük simgesi olan dev fener.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM VAR!

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

ARTEMİS TAPINAĞI (TÜRKİYE)

Efes'te inşa edilen , mermer mimarisi ve ihtişamıyla gökyüzüne meydan okuyan dev tapınak.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

HALİKARNASSOS MOZOLESİ (TÜRKİYE)

Bodrum'da Kral Maussollos için yaptırılan ve "anıt mezar" terimine adını veren devasa yapı.

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

Antik dünyanın o meşhur listesine baktığımızda içimizi burkan bir gerçekle karşılaşıyoruz: Listedeki 7 dev yapıdan bugün hala dimdik ayakta duran tek eser Mısır'daki Keops Piramidi.

Geri kalan 6 harika; depremler, yangınlar ve istilalarla tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Bu durumun en hüzünlü yanı ise, o muazzam listedeki iki harikanın aslında bizim topraklarımızda, yani Türkiye'de olması!

Sadece 7 Tane Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! Antik Listeden Tek Bir Tane Kaldı: Türkiye Detayı Şaşırttı...

İzmir'deki ihtişamlı Artemis Tapınağı ve Bodrum'un simgesi Halikarnas Mozolesi, yüzyıllar önce yaşanan büyük depremler ve yağmalar sonucu yok oldu. Bugün bu bölgeleri ziyaret ettiğinizde sadece birkaç mermer sütun ve taş kalıntısı görseniz de, bir zamanlar dünyanın en büyük mimari mucizelerinin burada yükseldiğini bilmek insanı hayrete düşürüyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör