Sadece bir çizgi ama fiyatı küçük bir ülke bütçesi kadar! Bu sanat eserlerine milyarlar döküldü

Görenler gözlerine inanamıyor, fiyatı duyanların dudağı uçukluyor! Modern sanat dünyasında "akıl tutulması" yaşanıyor. Kiminin dönüp bakmayacağı, kiminin "bunu benim çocuğum da çizer" dediği eserler, müzayedelerde servet değerinde rakamlara satılıyor. İşte "yok artık" dedirten dünyanın en pahalı 10 sanat eseri...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:28
Modern sanat dünyasında bazen 'sadelik', rekor kıran rakamlara dönüşebiliyor. İlk bakışta son derece basit görünen bu eserler, arkalarında yatan hikayeler ve sanatçılarının imzasıyla servet değerine ulaşıyor. Müzayede salonlarında nefeslerin tutulduğu, koleksiyonerlerin sahip olmak için birbirleriyle yarıştığı, fiyatlarıyla görenleri hayrete düşüren dünyanın en pahalı modern sanat eserlerini sizler için derledik. İşte en pahalı 10 eser...

10) Untitled (İsimsiz) – Cy Twombly

70.5 Milyon Dolar

9) Black Fire I – Barnett Newman

84.2 Milyon Dolar

8) Orange, Red, Yellow – Mark Rothko

86.9 Milyon Dolar

7) Rabbit – Jeff Koons

91.1 Milyon Dolar

6) Untitled – Jean-Michel Basquiat

110.5 Milyon Dolar

5) L'Homme au doigt (İşaret Eden Adam) – Alberto Giacometti

141.3 Milyon Dolar

4) Three Studies of Lucian Freud – Francis Bacon

142.4 Milyon Dolar

3) No. 6 (Violet, Green and Red) – Mark Rothko

186 Milyon Dolar

2) Number 17A – Jackson Pollock

200 Milyon Dolar

1) Interchange – Willem de Kooning

300 Milyon Dolar

BONUS: TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU O MUZ!

Fiyatıyla (6.2 Milyon Dolar) listenin zirvesinde olmasa da yarattığı küresel etkiyle en çok konuşulan eser o oldu. Maurizio Cattelan'ın "Comedian" (Komedyen) adlı çalışması, sanatın tanımını yeniden sorgulattı. Eseri rekor fiyata satın alan Justin Sun'ın, muzu kameralar karşısında yediği anlar ise sanat tarihinin unutulmazları arasına girdi.