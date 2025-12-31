Sadece bir çizgi ama fiyatı küçük bir ülke bütçesi kadar! Bu sanat eserlerine milyarlar döküldü

Modern sanat dünyasında bazen 'sadelik', rekor kıran rakamlara dönüşebiliyor. İlk bakışta son derece basit görünen bu eserler, arkalarında yatan hikayeler ve sanatçılarının imzasıyla servet değerine ulaşıyor. Müzayede salonlarında nefeslerin tutulduğu, koleksiyonerlerin sahip olmak için birbirleriyle yarıştığı, fiyatlarıyla görenleri hayrete düşüren dünyanın en pahalı modern sanat eserlerini sizler için derledik. İşte en pahalı 10 eser...