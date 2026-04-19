Sadece Dekorasyon Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! İşte, Berber Direklerindeki Kırmızı Beyaz Çizgilerin Gizemli Anlamı

Makas ve Neşter Bir Arada!

O dönemde berberler sadece saç kesmiyor, aynı zamanda diş çekiyor ve hatta ameliyat yapıyordu.

Orta Çağ Avrupa'sında din adamlarının kanla temas etmesi yasaklanınca, cerrahi müdahaleler berberlerin üzerine kaldı.

"Berber-Cerrah" (Barber-Surgeon) olarak bilinen bu kişiler; hacamat yapar, diş çeker, uzuv keser ve yaraları dikerdi.

Dükkanın önündeki direk, içeride bu cerrahi hizmetlerin verildiğinin en büyük kanıtıydı.