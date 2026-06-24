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Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...
Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...
BBC tarafından "2026 Dünya yemek fotoğrafçılığı yarışmasında kazanan 10 fotoğraf" açıklandı. 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 9 bin deklanşörün yarıştığı küresel organizasyonda, ödül kürsüsüne çıkan kareler ezberleri altüst etti. Bu çarpıcı albüm; yemeğin sadece iştah açan bir nesne değil, insanlığın hayatta kalma mücadelesini ve en neşeli kutlamalarını şekillendiren evrensel bir dil olduğunu kanıtlıyor. Gezegenin en ücra köşelerindeki aile mutfaklarından, şafak vakti yapılan gizli hasatlara ve sofraların arkasındaki görünmeyen ağır emeğe uzanan bu ödüllü fotoğraflar, tam bir görsel şölen yaratıyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:45