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Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

BBC tarafından "2026 Dünya yemek fotoğrafçılığı yarışmasında kazanan 10 fotoğraf" açıklandı. 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 9 bin deklanşörün yarıştığı küresel organizasyonda, ödül kürsüsüne çıkan kareler ezberleri altüst etti. Bu çarpıcı albüm; yemeğin sadece iştah açan bir nesne değil, insanlığın hayatta kalma mücadelesini ve en neşeli kutlamalarını şekillendiren evrensel bir dil olduğunu kanıtlıyor. Gezegenin en ücra köşelerindeki aile mutfaklarından, şafak vakti yapılan gizli hasatlara ve sofraların arkasındaki görünmeyen ağır emeğe uzanan bu ödüllü fotoğraflar, tam bir görsel şölen yaratıyor.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:45
Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

Mutfaklarda pişen yemekler sadece karın doyuran birer besin maddesi değil; insanlık tarihini, kültürünü ve günlük hayattaki hayatta kalma mücadelelerini şekillendiren bir süreç. Her yıl büyük bir merakla beklenen ve bu yıl da düzenlenen World Food Photography Awards 2026 (Dünya Yemek Fotoğrafçılığı Ödülleri), yeryüzünün en sıra dışı mutfak kültürlerini ve sofra hikayelerini bir araya getirdi. BBC tarafından paylaşılan liste ile 50'den fazla ülkeden yaklaşık 9 bin profesyonel deklanşörün yarıştığı küresel organizasyon, yemeğin insan hayatındaki derin ve sarsıcı izlerini gözler önüne serdi.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

ZAMANDA ASILI KALAN BİR AN

İngiliz fotoğrafçı Jo Kearney, Tacikistan'ın dağlarındaki Khoja Obi Garm sanatoryumunun kantininde çektiği bu yalnızlık karesiyle yarışmanın büyük ödülünü göğüsledi. Radon zengini kaplıcaların üzerine kurulan ve eski Sovyet döneminden kalma devasa bir beton bina olan bu "sağlık oteli", bugün hala yerel halkı ve sırt çantalı gezginleri ağırlıyor. Fotoğraf, yemeklerin sadece iştah kabartmakla kalmayıp, mekanın ve geçmişin anılarını nasıl canlandırabileceğini muhteşem bir sükunetle kanıtlıyor.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

KUTLAMANIN COŞKUSU

Pingyao Song, Çin'deki bir yemek festivalinde yüzlerce insanın devasa bir ortak ziyafet etrafında toplandığı anı yakaladı. Acı biber, Sichuan biberi ve sığır yağıyla hazırlanan o meşhur kırmızı soslu "hotpot", sadece bir akşam yemeği değil; konukların aynı anda yiyip içtiği, kaydettiği ve canlı yayın yaptığı dev bir görsel şölene dönüşüyor.

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Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

GÜNEŞTE OLGUNLAŞAN LEZZET

İspanyol fotoğrafçı Albert González, Kyoto'nun balıkçı köyünde güneşte kurutulan kalamarları çekerek; tuz, hava ve zamanın birleştiği o geleneksel "himono" saklama tekniğini ölümsüzleştirdi.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

DOĞANIN KOYNUNDA SESSİZ HASAT

Marco Rutten, Kolkata'daki ünlü Howrah Köprüsü'nün hemen altında, gün doğumunun eşsiz ışıklarında nehre ağ atan küçük bir balıkçı ekibini görüntüledi. Şehrin en kalabalık ve en hareketli geçiş noktalarından birinin hemen altında yaşanan bu sakin hasat anı, yakalanan balıkların aynı sabah evlerde pişecek olmasının doğallığını taşıyor.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

KYOTO'NUN KALBİ

Kara Baird, "Kyoto'nun mutfağı" olarak bilinen tarihi Nishiki Pazarı'nın en hareketli anını; yükselen buharlar, dar sokaklar ve alışveriş yapan insanların yoğun enerjisi arasından süzerek kareye aktardı.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

EMEĞİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Juan Miguel Ortuño Martinez, şarabın kadehteki pırıltılı dünyasının ardındaki o zorlu ve gizli emeği gözler önüne serdi. Yer altındaki bir şarap tankının içinde, yüksek basınçlı suyla bir önceki bağ bozumunun izlerini titizlikle temizleyen işçinin hikayesi, bir kadehin arkasındaki gerçek alın terini anlatıyor.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

FIRINDAN YENİ ÇIKAN SICAKLIK

Michela Balboni ve Federico Borella, Semerkant'ta bir çocuğun aile tandırından taze çıkan, üzeri siyah susamlarla bezeli geleneksel "non" ekmeğine uzandığı o sıcak anını yakaladı.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

GÜNEŞE SUNULAN ŞÜKRAN

Genç yetenek Indigo Larmour, Batı Bengal'deki Chhath Puja festivali sırasında, nehrin serin suları içinde durarak Güneş Tanrısı Surya'ya yiyecek sunakları uzatan kadınların arınma ve bağlılık dolu anını yakaladı.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

ŞAFAĞIN CANLANAN PAZARI

Kazi Mohammad Golam Quddus, Bogra'da sabahın ilk ışıklarıyla hareketlenen sebze pazarını görüntüledi. Çiftçilerin rikşalarla taşıdığı taze lahanaların, büyük şehirlere doğru yola çıkmadan önceki o telaşlı ticari ritmi tek bir karede buluştu.

Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

MUTFAKTAKİ EN DEĞERLİ TABLO

Lehóczki Balázs, yıllardır hayalini kurduğu ama kendini bir türlü hazır hissetmediği büyükanne ve büyükbabasının mutfaktaki portresini çekti. Büyükannesinin kuaföre gittiği, büyükbabasının ise özenle tıraş olduğu bu çekimin ardından büyükannenin torununa "Sen bir sanatçısın" demesi, yarışmanın en duygusal hikayesi olarak öne çıktı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör