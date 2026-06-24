Sadece iştah açmıyor, koca bir hayatı anlatıyor! Yılın en iyi yemek fotoğrafları ezber bozdu...

Mutfaklarda pişen yemekler sadece karın doyuran birer besin maddesi değil; insanlık tarihini, kültürünü ve günlük hayattaki hayatta kalma mücadelelerini şekillendiren bir süreç. Her yıl büyük bir merakla beklenen ve bu yıl da düzenlenen World Food Photography Awards 2026 (Dünya Yemek Fotoğrafçılığı Ödülleri), yeryüzünün en sıra dışı mutfak kültürlerini ve sofra hikayelerini bir araya getirdi. BBC tarafından paylaşılan liste ile 50'den fazla ülkeden yaklaşık 9 bin profesyonel deklanşörün yarıştığı küresel organizasyon, yemeğin insan hayatındaki derin ve sarsıcı izlerini gözler önüne serdi.