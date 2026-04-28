Sadece Nazar Boncuğu Değil! Anadolu’nun Gizli Alfabesi: Türklerin Kullandığı O Motifler Ve Anlamları...

HAYAT AĞACI

Hayat ağacı, Türk motifleri arasında en güçlü ve en derin anlamlara sahip olanlardan biridir. Bu motif, yer ile gök arasındaki bağlantıyı, yaşamın sürekliliğini ve neslin devamını temsil eder. Kökleriyle yeraltını, gövdesiyle yeryüzünü, dallarıyla ise gökyüzünü simgeler.

Servi, zeytin, nar ve meşe gibi ağaçlar hayat ağacı sembolüyle özdeşleştirilmiştir. Üzerindeki kuş figürleri ise ruhu ve yaşam döngüsünü temsil eder. Bu yönüyle hayat ağacı motifi, yalnızca bir desen değil, evrenin bütünlüğünü anlatan güçlü bir semboldür.