SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Mayıs ayında tamamlanan ilk etap personel alımlarıyla 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin kişilik alım sürecinde şimdi sıra ikinci aşamada. Geriye kalan 18 bin kadro için yapılacak atamalarla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu son bilgileri duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımları ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son gelişmeler.