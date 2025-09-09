Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Mayıs ayında tamamlanan ilk etap personel alımlarıyla 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin kişilik alım sürecinde şimdi sıra ikinci aşamada. Geriye kalan 18 bin kadro için yapılacak atamalarla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu son bilgileri duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin kişilik personel alımı süreci iki aşamada gerçekleşiyor. İlk etapta 19 bin kişi atandı, şimdi ise gözler ikinci etapta yapılacak 18 bin kişilik atamaya çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu, sürece ilişkin güncel açıklamalar yaptı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımları belli oldu mu, şartları neler? İşte detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin kişilik istihdam planında ikinci etap için geri sayım başladı. Bakan Kemal Memişoğlu, geriye kalan 18 bin kadro için alım ilanının Ekim ayında yayımlanacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak ikinci etap personel alımlarına dair yaptığı son açıklamada "Ekim ayında 18 bin sağlık personeli için ilan yayımlayacağız ve atamaları gerçekleştireceğiz." cümlelerini kullandı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI İLE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 37 bin personel alım sürecinde ikinci aşama heyecanla bekleniyor. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin kişi göreve başlamıştı. Bakan Kemal Memişoğlu, ikinci etap alımlar için Ekim ayını işaret etti. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ve bakanlığın duyuracağı kadro dağılımı ile süreç resmiyet kazanacak.

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658

