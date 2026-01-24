Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 26 bin 673 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kamuya atanmayı bekleyen binlerce aday, başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin detayları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık alanında istihdamı güçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 kişilik yeni personel alımı planlanıyor. Resmi açıklamanın ardından gözler başvuru takvimi ve alım yapılacak branşlara çevrildi. 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı da netleşti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

Bu alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapmak üzere farklı unvanlarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

  • Uzman Doktor - 22.983
  • Doktor - 3.652
  • Diyetisyen - 1
  • Ebe - 9
  • Hemşire - 2
  • Sağlık Teknikeri - 25
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Başvuru takvimi, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla netleşecek. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlatılmıştı.

