SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

Bu alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapmak üzere farklı unvanlarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.