SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 26 bin alım yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 26 bin 673 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kamuya atanmayı bekleyen binlerce aday, başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin detayları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:24