Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin kişilik personel alım sürecinde ilk etap Mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin sağlık çalışanı görevine başladı. Kalan 18 bin kadro için ise ikinci etap atamalar merak konusu oldu. Bakan Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamalarda ikinci aşamanın takvimi ve uygulanacak planlamaya dair önemli bilgiler paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman, şartlar açıklandı mı?İşte ikinci etap personel alımlarına dair güncel gelişmeler ve bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 08.09.2025 14:42
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2.ETAP SON DURUM: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman, şartlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımı sürecinde ikinci etap merak konusu. İlk etapta 19 bin kişi göreve başlamıştı. Kalan 18 bin kadro için adaylar, Bakanlığın duyurularını bekliyor. Peki, ikinci etap alımlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak ikinci etap personel alımlarına dair, "Ekim ayında 18 bin sağlık personeli için ilan yayımlayacağız ve atamaları gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımıyla ilgili tercihler için adaylar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Ancak şu an itibarıyla tercih kılavuzu ve kadro dağılımı resmi olarak açıklanmış değil. Önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacak kadro listesi, alım sürecinin detaylarını netleştirecek.

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658

