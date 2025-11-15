Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Sağlık Bakanlığı 26 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, personel ihtiyacını karşılamak üzere 26 bin yeni alım yapacağını duyurdu. Binlerce adayın heyecanla beklediği açıklamanın ardından gözler alım takvimi ve başvuru detaylarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?