Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI: Sağlık Bakanlığı 26 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, personel ihtiyacını karşılamak üzere 26 bin yeni alım yapacağını duyurdu. Binlerce adayın heyecanla beklediği açıklamanın ardından gözler alım takvimi ve başvuru detaylarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 15.11.2025 23:19
Sağlık Bakanlığı, sağlık sektöründeki kadroları güçlendirmek amacıyla 26 bin personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Hemşireden teknisyene, birçok branşta yapılacak alımlar için hazırlıklar başladı. Adaylar şimdi, başvuru tarihlerini ve sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ BEKLENİYOR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

