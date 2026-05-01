Sağlıklı olayım derken kendimizi tüketiyormuşuz! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: O alışkanlık bitiyor!

ÖLÇÜM MANYAKLIĞINA MOLA

Son yıllarda sağlıklı yaşam biraz "kendini takip et, kendini düzelt, kendini optimize et" yarışına dönüştü. Elbette veri kıymetli. Ama her lokmadan sonra glukoz grafiğine, her uykudan sonra skora, her yürüyüşten sonra kaloriye bakınca insan sağlıklı olmaktan çok denetlenen öğrenciye dönüyor. Hatta bazen bileklik bizden daha disiplinli yaşıyor; biz sadece onun raporlarını üzülerek okuyoruz.