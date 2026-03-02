Sağlıklı sahur için 10 tavsiye! "Yanlış seçimler size baş ağrısı olarak dönebilir"

SAĞLIKLI SAHUR İÇİN 10 TAVSİYE

Ramazan ayının o eşsiz manevi ikliminde, bedensel sağlığımızı korumanın en kritik noktası şüphesiz sahur sofralarıdır. Çünkü sahur sadece orucu başlatan bir öğün değil; bütün bir gün boyunca kan şekerinizin, susuzluk toleransınızın ve zihinsel berraklığınızın kaderini çizen en önemli son öğündür. Gece yarısı o sofrada yaptığınız yanlış seçimler, öğleden sonra size baş ağrısı, tükenmiş bir enerji ve kontrol edilemeyen bir sinirlilik hali olarak geri dönebilir. Nelere dikkat edeceğimize birlikte bakalım...

Açlığı Değil, Dengeyi Hedefleyin

Amacımız gün boyu stabil kalmaktır. O sofrada yapılan aşırı karbonhidrat yüklemesi, sabah erken saatlerde insülinin dibe vurması ve erkenden açlık krizlerine girmek demektir.

Masaya Mutlaka Protein Koyun

Yumurta, yoğurt, kefir, peynir veya baklagiller... Unutmayın, formül nettir: Kaliteli protein eşittir daha geç mide boşalması, daha uzun tokluk hissi ve gün boyu daha dengeli bir kan şekeri.

Lif Gücünü İhmal Etmeyin

Salatalık, roka, maydanoz, kepekli bulgur, chia veya keten tohumu... Lifli gıdalar glikozun kana karışmasını frenler ve o çok kıymetli bağırsak mikrobiyotamızı besleyerek sistemi korur.