Trend Galeri Trend Yaşam Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören "sıradan bir taş" deyip geçiyor ama gramı servet...

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören "sıradan bir taş" deyip geçiyor ama gramı servet...

Okyanusun karanlık sularında bir hayatta kalma mücadelesiyle şekillenen bu benzersiz oluşum, kıyıya ulaştığında sahibi için paha biçilemez bir servete dönüşüyor. Dalgaların ve güneşin etkisiyle yıllarca olgunlaşan bu nadir parça, bugün dünyanın en lüks parfüm evlerinin vazgeçemediği en kıymetli hammadde olarak kabul ediliyor. Tamamen tesadüf eseri bulunan ve "yüzen altın" olarak adlandırılan bu madde, ağırlığına oranla sunduğu maddi değerle adeta bir piyango niteliği taşıyor. İşte sahillerde sıradan bir taş sanılan o gizemli hazinenin hikayesi…

Giriş Tarihi: 08.03.2026 15:21
Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Halk arasındaki adıyla "balina kusmuğu" ambergris; parfüm endüstrisinden tıbba kadar uzanan geniş yelpazesiyle dünyanın en nadir ve değerli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Kilogram fiyatı on binlerce dolar değerinde olan madde, ispermeçet balinalarının hayatta kalma mücadelesinin sıra dışı bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

ASLINDA ONLARIN BİR SAVUNMA MEKANİZMASI

Ambergris, bir savunma mekanizması ürünü olarak İspermeçet balinalarının sindirim sisteminde üretiliyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Kalamar ve ahtapot tüketen balinalar, sindiremedikleri sert gagaların bağırsaklarına zarar vermesini engellemek için bu bölgede yağlı ve mumsu bir salgı üretiyorlar.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Zaman içerisinde bu sert parçaların etrafını kaplayarak katı hale gelen madde, balinalar tarafından bir süre sonra vücut dışına salınıyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

DENİZDE BULUNDUĞU SÜRE DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Okyanusa ilk bırakıldığında koyu renkli ve ağır bir kokuya sahip olan kütle, asıl değerini denizde geçirdiği süre ile kazanıyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Güneş ışığı, tuzlu su ve havanın da etkisiyle doğal bir antioksidan sürecine giren madde, rengi açıldıkça "ambergris" formuna dönüşüyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Bu süreçte ağır kokusunu kaybederek, parfümeri dünyasının en çok aranan tatlı ve kalıcı aromasına kavuşuyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Bu madde aynı zamanda saflığına ve koku kalitesine bağlı olarak bir servet değerinde olmasıyla da biliniyor.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

BALİNALARA MÜDAHALE EDİLMESİ YASAK

Değerini bilenler sahilde bu balina kusmuğunu arasa da, ispermeçet balinaları koruma altındaki türler arasında yer aldığı için bu maddenin elde edilmesinde balinalara müdahale edilmesi yasaktır.

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören sıradan bir taş deyip geçiyor ama gramı servet...

Piyasadaki ambergris arzı, tamamen denizde kendiliğinden yüzen veya kıyıya vuran kütlelerin bulunmasına dayanıyor.