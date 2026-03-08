Trend Galeri Trend Yaşam Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören "sıradan bir taş" deyip geçiyor ama gramı servet...

Sahilde bulan köşeyi dönüyor! Altından bile değerli: Gören "sıradan bir taş" deyip geçiyor ama gramı servet...

Okyanusun karanlık sularında bir hayatta kalma mücadelesiyle şekillenen bu benzersiz oluşum, kıyıya ulaştığında sahibi için paha biçilemez bir servete dönüşüyor. Dalgaların ve güneşin etkisiyle yıllarca olgunlaşan bu nadir parça, bugün dünyanın en lüks parfüm evlerinin vazgeçemediği en kıymetli hammadde olarak kabul ediliyor. Tamamen tesadüf eseri bulunan ve "yüzen altın" olarak adlandırılan bu madde, ağırlığına oranla sunduğu maddi değerle adeta bir piyango niteliği taşıyor. İşte sahillerde sıradan bir taş sanılan o gizemli hazinenin hikayesi…

Giriş Tarihi: 08.03.2026 15:21