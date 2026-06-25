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Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

Deniz tabanına gömülerek adeta görünmez bir hayalete dönüşen ve kumun altında sadece gözlerini dışarıda bırakan bu sıra dışı balık ailesi, doğanın en şaşırtıcı harikalarından birini sunuyor. Başının üzerinde taşıdığı hücrelerle kendi elektriğini üretebilen, göğüs yüzgeçlerinin hemen yanında şiddetli acı veren zehirli dikenler barındıran bu pusu ustası, sahil boylarında fark edilmeden bekliyor. İşte dikkat etmeniz gereken kumların altındaki o gizemli canlıya dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 23:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 23:59
Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte milyonlarca insan sahil şeritlerine, serin sulara ve kumsallara akın etmeye başladı. Ancak denizlerin sığ kıyı sularından okyanusların en derin çukurlarına kadar uzanan gizemli dünyası, her adımda insanı şaşırtacak sıra dışı canlılara ev sahipliği yapıyor. Bilim dünyasında "Whitemargin Stargazer" olarak bilinen ve Türkçeye "Yıldızgözlü Balık" (veya Yıldız İzleyen Balığı) olarak geçen deniz canlısı, kumsalda çıplak ayakla yürüyen tatilcilerin hiç de tahmin edemeyeceği sıra dışı savunma ve avlanma silahlarına sahip. İsmi her ne kadar romantik bir gökyüzü gözlemcisini çağrıştırsa da, bu canlı deniz tabanının en yetenekli pusu ustalarından biri kabul ediliyor.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

İSMİ ROMANTİK KENDİSİ TEHLİKELİ

BBC tarafından yayımlanan güncel verilere göre, Uranoscopidae ailesine mensup bu canlılar, dış görünüşleriyle adeta boynuna kadar kuma gömülmüş ve dünyaya öfkeyle bakan grotesk bir insan yüzünü andırıyor.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

Yaklaşık 45 santimetre uzunluğa ulaşabilen bu tür, Kızıldeniz'den Fiji ve Tonga'ya kadar Hint ve Pasifik Okyanuslarının tropikal sularında yaşıyor. Dünya genelinde ise sığ sulardan derinlere kadar dağılmış yaklaşık 50 farklı Yıldızgözlü balık türü bulunuyor.

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Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

KUMUN ALTINDAKİ KUSURSUZ PUSU SİSTEMİ

Yıldızgözlü balıkların hayatta kalma ve beslenme stratejileri tamamen görünmezlik üzerine kuruludur:

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

1. KENDİNİ GÖMMEK

Geniş göğüs yüzgeçlerini bir kürek gibi kullanarak deniz tabanındaki kumu yana iterler ve tüm gövdelerini saniyeler içinde kuma gömerler. Dışarıda sadece yukarıya bakan sıra dışı gözleri ve devasa ağızları kalır.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

2. YALANCI YEM TUZAĞI

Eğer etrafta avlayacak bir şey bulamazlarsa, ağızlarının içinden sarkan tüylü ve hareketli bir deri parçasını dışarı çıkarırlar. Çevredeki balıklar ve yengeçler, bu parçayı kıpırdayan bir solucan sanıp yaklaştıklarında büyük bir tuzağın içine düşerler.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

VAKUM ETKİSİ

Av menzile girdiği an, Yıldızgözlü balık devasa ağzını açarak içeriye doğru çok güçlü bir su vakumu yaratır. Av, göz kırpma süresinden bile daha kısa bir sürede balığın midesine fırlatılır.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

DOĞA MUCİZESİ: SU VE ELEKTRİĞİ BİRLEŞTİREN HÜCRELER

Yıldızgözlü balığı sadece tehlikeli bir avcı değil, aynı zamanda bilim insanlarını hayrete düşüren bir biyolojik jeneratördür. Suyun havaya oranla elektriği en az bir milyar kat daha iyi ilettiği gerçeğini görmezden gelen bu canlılar, gözlerinin arasında yer alan özel modifiye edilmiş kas hücreleri sayesinde elektrik şoku üretebilirler.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

Bu hücreler kasılmak yerine, hücre zarları arasında yüklü iyonları pompalayarak bir enerji deposu oluşturur ve ihtiyaç anında bu elektriği serbest bırakır. Tıpkı Amazon Havzası'ndaki 200 voltluk elektrikli yılan balıkları veya yönünü bulmak için elektriği sonar gibi kullanan Fil balıkları gibi, Yıldızgözlü balıklar da evrimsel süreçte bu yeteneği bağımsız olarak geliştirmiştir. Onlar bu şoku avlarını sersemletmek için değil, kendilerinden büyük avcıları uzak tutmak için bir caydırıcı olarak kullanırlar. İşin en gizemli kısmı ise, bu elektriği yayarken kendilerine nasıl şok vermedikleri bilim dünyasında hala bir sır.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

KUMSALDA YÜRÜRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Dünya genelindeki tüm Yıldızgözlü balık türleri zehirlidir. Üzerine basılması durumunda göğüs yüzgeçlerinin yakınındaki zehirli dikenler insanın ayağına saplanarak çok şiddetli, dayanılmaz bir acıya (ekstrüzyon) neden olabilir.

Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

Bu sokmalar genellikle ölümcül sonuçlar doğurmasa da, tatilinizi hastanede noktalamanıza yetecek kadar güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle tropikal ve sığ kayalık/kumluk sahillerde yürürken deniz ayakkabısı kullanmak en güvenli savunma yollarındandır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör