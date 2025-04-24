SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

Kerem'in evine giden Fidan, onu çok şaşırtan bir gerçekle karşılaşır.



Duygu ile Cemo arasında gelişen yakınlık, Melis'in kötü hissetmesine neden olur. Bu durum üzerine Duygu, dayısı Haşmet ile aralarındaki geçmişi bir anda açıklamaya karar verir. Bu gelişme ortamın gerilmesine yol açar.