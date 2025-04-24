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SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

Star TV dizisi Sahipsizler, 21. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın yeni bölümü öncesinde, izleyiciler fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Sahipsizler 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 06:21
SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

Sahipsizler dizisinin 21. bölümü öncesi fragman araştırmaları sürüyor. 20. bölümdeki gelişmelerin ardından izleyiciler, yeni bölüm öncesi neler olacağını merak ediyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizide Hazal Subaşı ve Berkay Akgül başrolde yer alıyor. Peki, Sahipsizler 21. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Devran, Cemo ve Yusuf birlikte felekten bir gece geçirirken aralarındaki anlaşmazlıklara da sünger çekerler. Haşmet'in de onlara katılmasıyla eğlence bambaşka bir boyuta ulaşır.

SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran'a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

SAHİPSİZLER 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayında!

Kerem'in evine giden Fidan, onu çok şaşırtan bir gerçekle karşılaşır.

Duygu ile Cemo arasında gelişen yakınlık, Melis'in kötü hissetmesine neden olur. Bu durum üzerine Duygu, dayısı Haşmet ile aralarındaki geçmişi bir anda açıklamaya karar verir. Bu gelişme ortamın gerilmesine yol açar.