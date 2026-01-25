Trend Galeri Trend Yaşam Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: "Size Bundan Sonra Rahat Yok!" İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: "Size Bundan Sonra Rahat Yok!" İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisinde 46. bölüm heyecanı şimdiden başladı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu olurken, Sahipsizler 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? soruları yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 00:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:32
Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: Size Bundan Sonra Rahat Yok! İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

Sahipsizler dizisinin 46. bölümü öncesinde gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin takipçileri, gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçlarını görmek için fragmanla ilgili yapılacak resmi açıklamaları ve yayınlanacak görüntüleri yakından takip ediyor.

Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: Size Bundan Sonra Rahat Yok! İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

SAHİPSZİLER 45. BÖLÜM İZLE

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Enes Kartal'ın üstlendiği ve yaratıcı yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu dizinin senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı kaleme alıyor; başrollerinde Hazal Subaşı ile Burak Berkay'ın yer aldığı yapım, Çarşamba akşamları yayınlanıyor.

Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: Size Bundan Sonra Rahat Yok! İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin bölümüne ve fragmanına yayınlanması halinde aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: Size Bundan Sonra Rahat Yok! İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

SAHİPSZİLER OYUNCULARI

Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner

Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: Size Bundan Sonra Rahat Yok! İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

SAHİPSZİLER HİKAYESİ

:Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Hikaye Mardin'de, masum bir aşkla başlar; İstanbul ise bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır.

Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: Size Bundan Sonra Rahat Yok! İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!