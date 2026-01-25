Sahipsizler 46. Bölüm fragmanı izle: "Size Bundan Sonra Rahat Yok!" İşte Sahipsizler yeni bölüm tanıtımı!

SAHİPSZİLER HİKAYESİ

:Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Hikaye Mardin'de, masum bir aşkla başlar; İstanbul ise bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır.