Trend Galeri Trend Yaşam SAHİPSİZLER 47. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin 47. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Önceki bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, yeni bölüm tanıtımıyla birlikte hikâyenin hangi yönde ilerleyeceğine dair ipuçları takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 23:20
Sahipsizler dizisinin 47. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Son bölümün ardından yeni bölüme dair gelişmeler merak konusu oldu. Star TV'de ekrana gelen dizide Hazal Subaşı ve Berkay Akgül başrollerde yer alırken, 47. bölüm öncesi yayınlanacak tanıtımın bölümde yaşanacak olaylara dair genel bir çerçeve sunması bekleniyor.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ormanlık alanda fenalaşan Azize, Devran tarafından apar topar hastaneye yetiştirilir. Bebeğini kaybetme korkusuyla sarsılan Azize'nin duyduğu kalp atışları, Alaz ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olur.

Doktorun "altı haftalık hamilelik" müjdesi ailede büyük bir sevinç yaratırken, bu haber bebekten ve Devran'dan kurtulmak isteyen Hazar ve Bade cephesinde büyük bir krize neden olur.

Hem Devran hem Hamiyet ve Yavuz, Azize'nin hamileliği için adak adamıştır. Ancak Azize, eve davul zurnayla getirilen koçun kesilmesine karşı çıkar; onun adak için farklı planları vardır. Bu sırada Pervin, oğlu Hazar'ı bir an önce evlendirmek ister ve Melis'i "aşiret gelini" yapmak için bir teklifte bulunur.

Azize'nin sağlığına kavuşması ve bebek haberi şerefine yalıda büyük bir aile yemeği düzenlenir. Tüm aile kutlama masasında bir araya gelmişken, intikam yemini eden Tufan ve adamları yalıyı kuşatır.

