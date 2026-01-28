Trend
Galeri
Trend Yaşam
SAHİPSİZLER 47. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
SAHİPSİZLER 47. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin 47. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Önceki bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, yeni bölüm tanıtımıyla birlikte hikâyenin hangi yönde ilerleyeceğine dair ipuçları takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 28.01.2026 23:20