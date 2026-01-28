SAHİPSİZLER 47. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Hem Devran hem Hamiyet ve Yavuz, Azize'nin hamileliği için adak adamıştır. Ancak Azize, eve davul zurnayla getirilen koçun kesilmesine karşı çıkar; onun adak için farklı planları vardır. Bu sırada Pervin, oğlu Hazar'ı bir an önce evlendirmek ister ve Melis'i "aşiret gelini" yapmak için bir teklifte bulunur.