SAHİPSİZLER 51. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Sahipsizler, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında 51. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Altı kardeşin zorlu yaşam mücadelesi yeni bölümde de hız kesmeden sürerken, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ı bekleyen gelişmeler merak konusu oluyor. SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM İZLE Sahipsizler yeni bölümü ile 4 Mart Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz; https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Azize ve Devran bebeklerini beklerken, ailenin diğer üyeleri hayatlarında yeni sayfalar açmıştır. Zeliha'nın doğumuyla hastanede toplanan ailede küsler barışır; özellikle Haşmet'in torununu görüp Yusuf ve Zeliha ile helalleşmesi ailenin üzerindeki kara bulutları dağıtır. Devran aşirette yeni bir sayfa açar ve burayı kirli işlerden arındırır. Aşiret ağalarının çıkarlarına uymayan bu durum onları rahatsız eder ve Devran'ı bitirmek için yeni bir plana girişirler. Öte yanda Yavuz, geçmişteki hatalarının kefaretini ödemek için Cemo'nun özgürlüğüne karşılık kendi suçlarını itiraf ederek adalete teslim olur. Cemo özgürlüğüne kavuştuktan sonra Melis ile birlikte ormana dönmeye karar verirler. Devran, Azize'ye büyük bir sürpriz yaparak tüm aileyi ormandaki yenilenen baba evinde bir araya getirir. Azize, doğum gününde oğlunu dünyaya getirir. Yıllar sonra Azize, yaşadığı tüm zorlukları 'Sahipsizler' adıyla kaleme aldığı kitabıyla başarılı bir yazar olarak karşımıza çıkar. Artık onlar 'sahipsiz' değil, köklü ve mutlu bir ailedir.