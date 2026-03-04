SAHİPSİZLER 51. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Devran, Azize'ye büyük bir sürpriz yaparak tüm aileyi ormandaki yenilenen baba evinde bir araya getirir. Azize, doğum gününde oğlunu dünyaya getirir. Yıllar sonra Azize, yaşadığı tüm zorlukları "Sahipsizler" adıyla kaleme aldığı kitabıyla başarılı bir yazar olarak karşımıza çıkar. Artık onlar "sahipsiz" değil, köklü ve mutlu bir ailedir.