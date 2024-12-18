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Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Sahipsizler 6. bölüm Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan yapımın başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaşıyor. 18 Aralık 2024 tarihli bölümde Azize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...