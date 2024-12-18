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Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Sahipsizler 6. bölüm Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan yapımın başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaşıyor. 18 Aralık 2024 tarihli bölümde Azize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:21
Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler 8. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 18 Aralık 2024 tarihli son bölümde Cevdet ise kardeşlerin Rıfat'ın çocukları olduğunu fark etmenin şoku içindeyken, çocuklar sonunda Aslan amcalarını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşarlar. İşte, Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

SAHİPSİZLER 8. BÖLÜM İZLE

18 Aralık 2024 tarihli dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

SAHİPSİZLER 8. BÖLÜM KONUSU

Azize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür.

Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Cevdet ise kardeşlerin Rıfat'ın çocukları olduğunu fark etmenin şoku içindeyken, çocuklar sonunda Aslan amcalarını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşarlar.

Sahipsizler 8. Bölüm izle: Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Annesinden ve kardeşlerinden bir türlü kıymet görmeyen Cevdet, sonunda bu duruma isyan ederek Necla'dan evi boşaltmasını ister. Ancak yaptığı bu ani çıkış apartmanda büyük bir tartışmayı alevlendirir.

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