Trend Galeri Trend Yaşam SAHİPSİZLER SON BÖLÜM İZLE: "Sahte Bir Hayat Yaşamak Nasıl Hissettiriyor? " Sahipsizler 42. bölüm izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, 42. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından, dizinin takipçileri yeni bölümü nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. İşte, Sahipsizler 42. bölüm izleme detayları...

Giriş Tarihi: 19.12.2025 23:33
Sevilen Star TV dizisi Sahipsizler, 42. bölümüyle gündemdeki yerini koruyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Star TV yayın ekranı ve online izleme seçeneklerini merak ediyor. Sahipsizler son bölüm nasıl izlenir?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Devran, Aras'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla büyük hesaplaşmanın fitilini ateşler. Aşiretin başına geçebilmesi için silahların yerini bulmak zorundadır ve Aras'ı mahzende zincire vurarak konuşturmak için en sert oyununu devreye sokar.

Bala, geçmişiyle yüzleştikçe deliliğin eşiğine sürüklenir ve Yavuz'u öldürmeye karar verir. Zeliha hamile olduğunu öğrenir; Yusuf mutluluktan havalara uçsa da ikili bunu şimdilik gizlemek zorundadır.

Öte yanda Süheyla, Melis'i kurtarmak için "hamileyim" yalanını söyler ve Haşmet bir anda ikinci kez baba olma heyecanına kapılır.

Yaşam mücadelesi veren Vahap gözlerini açar ve Devran'a tek bir emir verir: Aras'ı ortadan kaldır. Devran ise bir yandan silahların peşinde koşarken, diğer yandan babasını

SAHİPSİZLER 42. BÖLÜM İZLE!

Sahipsizler dizisinin bölümleri, sezonları ve fragmanları Star TV'de! Sahipsizler dizisini izlemek ve konusunu, hikayesini, oyuncularını, haberlerini ve yeni bölümlerinin hangi gün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/bolumler

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Esra Ronabar, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Sacide Taşaner

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Hikaye Mardin'de, masum bir aşkla başlar; İstanbul ise bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır.

