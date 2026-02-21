Sahurda yiyen iftara kadar acıkmıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Tokluk süresini iki katına çıkaran 10 mucize besin

Ramazan orucumuz normal yeme düzeninin tamamen değiştiği bir öğün düzeniyle gece değil gün içinde uzun süren açlık ile karakterize bir beslenme uygulamasıdır. Bu süreç aslında sirkadiyen ritme her ne kadar ters gibi görünse de vücudu sadece 30 gün için doğru beslenme alışkanlığı, doğru iftar ve sahur zamanı ile resetleyebilir, metabolik sağlık açısından mükemmel bir süreç geçirmeyi sağlayabiliriz.