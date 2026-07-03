Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak? O soru hiç değişmiyor: Ne olacak bu CHP’nin hâli | Mahmut Övür yazdı

Başarı bazen insanı büyütmez; sadece aynayı büyütür. Aynaya bakan da artık kendisini değil, dokunulmazlığını görmeye başlar.
İşte asıl tehlike de tam burada başlıyor. Bugün konuşulan mesele sadece isimler değil, asıl mesele; CHP'nin hangi değerler üzerinden yeniden yükseleceği ya da yükselemeyeceği gerçeğidir.
Çünkü güven kaybolduğunda seçim kazanabilirsiniz; ama tarihi kazanamaz, tarihi değiştiremezsiniz.
Şimdi herkes aynı sorunun cevabını bekliyor:
Bu mücadeleyi "butlancılar" mı kazanacak? Yoksa "şaibeciler" mi?
Belki de daha önemli soru şudur:
Kim kazanırsa kazansın... Kaybeden CHP mi olacak?
Eski bir atasözü der ki:
"Balık baştan kokar."
Ama siyasette bazen mesele kokuşmanın nereden başladığı değildir. Asıl mesele, o kokuşmayı herkesin duyduğu hâlde kimsenin penceresini açmaya cesaret edememesidir.
Ve Sokrates'in yüzyıllar öncesinden gelen şu sözü, belki de bugünü en iyi anlatan cümledir:
"Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez."
Sorgulanmamış bir siyaset de sonunda milletin güvenini kaybetmeye mahkûmdur.