Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak? O soru hiç değişmiyor: Ne olacak bu CHP’nin hâli | Mahmut Övür yazdı

Türkiye'nin en köklü partisinde yaşananlar artık sadece bir parti içi çekişme değil; adeta siyasi bir Shakespeare trajedisi... Tek farkı şu: Bu oyunda herkes kendisini kahraman, karşısındakini ise hain ilan ediyor.

Bir taraf "hainler" diye yer göğü inletiyor...

Diğer taraf "hırsızlara geçit yok" diyerek kendisini hakemin yerine koyuyor.

Bir taraf "butlancı"...

Diğer taraf "şaibeci"...