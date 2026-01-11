Trend Galeri Trend Yaşam Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Sakarya Valiliği’nden 12 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması var mı?

Sakarya'da beklenen hava değişimi sonrası öğrenciler ve veliler tatil ihtimalini yakından takip ediyor. Kar yağışı ve kuvvetli soğukların etkili olacağı tahmin edilirken, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların durumu merak konusu oldu. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:50
Meteoroloji uyarılarının ardından Sakarya'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle gözler resmi açıklamalara çevrildi. Pek, iSakarya Valiliği'nden 12 Ocak Pazartesi için kar tatili açıklaması geldi mi?

12 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Sakarya'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Sakarya Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Valilik'ten kar tatili açıklaması geldiği takdirde haberimizde olacak.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

