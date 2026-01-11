Sakarya’da yarın okullar tatil mi? Sakarya Valiliği’nden 12 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması var mı?

12 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Sakarya'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Sakarya Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.